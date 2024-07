Carro miscelatore in fiamme, proprietario ferito dallo scoppio di un pneumatico

Poco dopo l'una di notte i vigili del fuoco sono intervenuti in via Pozzetto, a Sant'Elena di Silea, per l’incendio di un carro miscelatore all’interno della società agricola "Il Pozzetto": nel tentativo di spegnere le fiamme, il proprietario U.P., 62 anni, è rimasto ferito dallo scoppio improvviso di un pneumatico del carro.

Le squadre dei vigili del fuoco sono arrivate sul posto da Treviso e Mestre con due autopompe, due autobotti, l’autoscala e un totale di 16 operatori: l'intervento tempestivo ha permesso ai pompieri di circoscrivere le fiamme, evitando il coinvolgimento di altri mezzi e della stalla. Nel rogo sono rimasti danneggiati anche tre silos per la raccolta dei mangimi. Il 62enne ferito è stato invece assistito dai sanitari del Suem 118 e portato all'ospedale Ca' Foncello per accertamenti. Fortunatamente le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. Sul posto anche i carabinieri di Roncade e il veterinario per gli animali presenti all'interno della stalla. Le cause dell'incendio del mezzo agricolo sono ora al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco: l'ipotesi del dolo sarebbe da escludere, le fiamme sarebbero scaturite per cause accidentali. Le operazioni di messa in sicurezza dell’azienda sono terminate dopo circa tre ore.