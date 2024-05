/ Via Roma

In fiamme il magazzino della parrocchia, c'è l'ipotesi del dolo

L'allarme nel tardo pomeriggio dietro alla chiesa di Silea, in via Roma. Danneggiato del materiale utilizzato per la sagra e attrezzatura per il giardinaggio. Intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e la polizia locale