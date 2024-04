Allarme per una chiazza di gasolio nel fiume Melma, interviene l'Arpav

Nella mattina di oggi, 20 aprile, i carabinieri di di Silea sono sono intervenuti in via Roma, nei pressi del fiume "Melma": nel corso d'acqua d'acqua era stata segnalata la presenza di una chiazza di gasolio lunga circa 100 metri. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e l'Arpav. Nel corso del sopralluogo è stata identificata una canaletta, sottostante la casa di riposo "Villa Argento", da cui fuoriusciva il liquido. I pompieri hanno provveduto ad applicare dei pannelli assorbenti così da limitare. Gli accertamenti per individuare da dove il gasolio si sia sversato sono ancora in corso.