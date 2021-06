Due auto incendiate nella notte a Lanzago, indaga la squadra mobile

L'episodio tra lunedì e martedì in via don Milani. Distrutte dalle fiamme un'Alfa Giulietta bianca e una Dacia Sandero. A dare l'allarme ai vigili del fuoco sono stati alcuni residenti della zona

/ Via Don Lorenzo Milani

Misterioso incendio nella notte tra lunedì e martedì a Lanzago di Silea, in via don Milani, a pochi passi dal supermercato Aliper. Una Alfa Giulietta bianca e una Dacia Sandero sono andate distrutte dalle fiamme appicate da un misterioso piromane. Sul posto, dopo l'allarme lanciato da alcuni residenti al 115 (sono stati risvegliati dalle esplosioni degli pneumatici), è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Treviso. I pompieri, nell'arco di pochi minuti, hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza i mezzi. Sull'episodio indaga ora la squadra mobile di Treviso che acquisirà gli elementi raccolti martedì mattina dal nucleo di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco. Le fiamme si sarebbero propagate dall'Alfa alla Sandero, rischiando poi di intaccare altri veicoli posteggiati poco distante.