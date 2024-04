Investito mentre andava in bici, udienza preliminare per quattro

La sera dell'8 maggio del 2021, intorno alle 19,15, Luciano Paro stava percorrendo in bicicletta via Podgora. Giunto all'intersezione con via Grave di Papadopoli, nel Comune di Silea, improvvisamente il pensionato 76enne era stato sbalzato di sella da un colpo che avrebbe ricevuto dallo specchietto laterale di una Golf che procedeva a forte velocità nella stessa direzione. Dopo lo scontro la macchina aveva proseguito e non si era fermata. Paro, che era molto conosciuto a Treviso perché in passato era stato il gestore per molti anni un negozio di alimentari in Piazza Matteotti, aveva riportato varie lesioni tra cui una caviglia rotta ma era cosciente e le sue condizioni sembravano non essere gravi. Al momento di salire sull'autoambulanza che l'aveva soccorso il 76enne era stato però vittima di un attacco cardiaco che poi l'ha portato alla morte in pochi minuti.

A quasi tre anni la Procura di Treviso ha chiesto il rinvio a giudizio per quattro persone tutte kosovare: si tratta del 36enne Leonard Gashi, del 26enne Bardhyl Gashi, del 37enne Bedri Jakupi (che però è irreperibile) e del 34enne Valmir Gashi. Sono accusati, a vario titolo, di omicidio stradale, omissione di soccorso, incendio doloso in concorso e, sempre in concorso, di favoreggiamento. I quattro sono anche coinvolti nel processo per l'omicidio di Ragip Kolgeci, il 52enne kosovaro ucciso la sera del 12 ottobre scorso a Fiera, davanti al bar "La Muda" di viale IV Novembre. L'udienza preliminare, in cui gli indagati saranno difesi dagli avvocati Mauro Serpico, Paolo Bottoli e Ermira Zhuri, avrà luogo il prossimo 21 maggio.

Leonard e Valmir Gashi, il primo ritenuto l'uomo alla guida dell'auto - di proprietà di una terza persona, il connazionale Blerima Kofdralio estraneo ai fatti - sarebbero stati riconosciuti attraverso le riprese di alcune video-camere di sicurezza: le immagini sarebbero state confrontate con delle foto presenti nei loro profili social e in particolare Valmir sarebbe stato identificato attraverso un tatuaggio. Dopo l'incidente il guidatore, che non si era fermato per verificare le condizioni di Paro e prestargli soccorso, avrebbe proseguito la corsa. Qualche settimana dopo i quattro avrebbero dato alle fiamme alla vettura, ritrovata distrutta da un rogo il 12 luglio del 2021 in un campo a Maserada sul Piave.

Inizialmente le indagini sull'incidente mortale occorso a Paro avevano puntato tre persone: Leonard Gashi, il padre Thair e una delle sorelle del 36enne. Ma nel corso dell'inchiesta era stata dimostrata la totale estraneità dei fatti della donna come anche del 51enne. In particolare Thair Gashi, che al tempo era occupato come operaio delle ferrovie, provò che quella sera non poteva essere stato sul luogo della tragedia avendo timbrato il proprio badge di lavoro alle 19 in entrata e all'1 di notte in uscita. Le intercettazioni telefoniche a cui i quattro sono stati sottoposti avevano poi chiuso il cerchio: nelle conversazioni si faceva infatti esplicita menzione all'auto e all'incendio. "Vado sul posto e verifico che non sia rimasto nulla delle targhe" avrebbe detto Valmir Gashi a Bardhyl.