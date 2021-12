Stava andando a lavoro in bici, camionista trovato morto per strada

Giallo all'alba di oggi a Silea, in via Creta. Il cadavere di un uomo di 66 anni, S.S., di Carbonera, è stato trovato esanime, a terra. A scorgerlo è stato un automobilista di passaggio che ha dato l'allarme quando erano da poco trascorse le 4.45 circa. Quando medico e infermieri del Suem 118 hanno cercato disperatamente di rianimare il 67enne, un italiano residente in zona, per lui non c'era ormai più nulla da fare. Sulla tragedia indagano i carabinieri di Treviso che stanno svolgendo gli accertamenti del caso. Non si esclude ne' il malore, ne' l'investimento da parte di un'auto. L'uomo, di professione autotrasportatore (indossava la tuta da lavoro) e dipendente dell'azienda Vendrame di Silea, stava andando al lavoro in sella ad una bici. Sul corpo non ci sarebbero apparentemente segni di urti ma il magistrato ha ugualmente disposto un'ispezione esterna della salma.