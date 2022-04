Operato e fuori pericolo il 29enne caduto dalla palestra di roccia

La prognosi resta ancora riservata ma non è più fortunatamente in pericolo di vita il 29enne trevigiano che è stato protagonista, martedì nel tardo pomeriggio, di un grave incidente avvenuto allo Sportler climbing center di Silea, in via Combattenti alleati. Il giovane, precipitato a terra durante una sessione di allenamento, da un'altezza di nove metri, è stato sottoposto dai chirurghi dell'ospedale di Treviso ad un primo delicato intervento chirurgico e dopo il trasferimento nel reparto di terapia intensiva del Ca' Foncello, a causa di un aggravamento, nella prima mattinata di oggi le sue condizioni sono migliorate. Nel pomeriggio il 29enne sarà sottoposto ad una seconda operazione chirurgica, a cui ne seguiranno altre per ricomporre gli effetti dell'incidente, un volo che gli ha provocato fratture di vario tipo, su tutto il corpo, di tibia, perone, bacino, costole ecc. Sull'episodio continuano intanto le indagini dei carabinieri della stazione di Silea. Al vaglio in particolare il mancato funzionamento dei sistemi di sicurezza presenti.