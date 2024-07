Recuperato tra la vegetazione il coltello del parrucchiere sequestratore

Prima di essere catturato e assicurato alla giustizia venerdì 5 luglio attorno alle 12 Ardair Tari 33 anni albanese ora in carcere ha fatto a tempo a disfarsi del coltello con il quale per cento lunghi chilometri da Borgoricco fino alla provincia di Trento ha tenuto sotto tiro i suoi ostaggi: una mamma connazionale di 26 anni e il suo figlio di 5. Ebbene i carabinieri l'hanno ritrovato ponendo un altro tassello ad una vicenda che poteva finire molto male se qualcosa nell'indagine lampo dell'Arma fosse andato storto. A suo carico rimangono le pesanti accuse di sequestro di persona, rapina aggravata, minaccia aggravata, violenza privata e violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Durante la fuga ha minacciato di morte la donna e il suo bambino

La svolta

All'esito di approfondite ricerche, a riscontro del quadro probatorio emerso. nella prima mattinata di oggi 9 luglio, personale della Compagnia di Borgo Valsugana (Trento), a Valbrenta (Vicenza), ha rinvenuto e sequestrato il coltello utilizzato dal cittadino albanese 33enne per consumare il sequestro di persona ai danni di madre e figlio. L'uomo, il cui arresto è stato convalidato ieri e che al legale di fiducia avrebbe riferito di volere solo un chiarimento dalla donna sequestrata, venerdì mattina si è presentato sotto casa della vittima, ha lasciato parcheggiata la sua auto per fuggire verso il Trentino con quella della ventiseienne. In più occasioni ha riferito che se avesse visto un'auto dei carabinieri avrebbe fatto fare ad entrambi la fine di Giulia Cecchettin.