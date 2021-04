Pistola e passamontagna, sorpreso mentre prepara video da postare sui social

E' stato scoperto da una pattuglia dei carabinieri mentre si apprestava, munito di pistola scacciacani e passamontagna, a registrare un breve video, da pubblicare forse sui social. L'episodio è avvenuto nella serata di domenica in via Cendon a Silea, all'interno dello stabile abbandonato dell'ex "Chiarti & Forti". A finire nei guai è stato un 22enne moldavo, residente a Treviso: la sua presenza nell'area è stata segnalata dai carabinieri da alcuni residenti. Il giovane è stato trovato in possesso di una pistola scacciacani a cui mancava il tappo rosso, con le munizioni, di un passamontagna e di una videocamera digitale. Il fondato sospetto dei carabinieri e’ che il giovane, denunciato, nella circostanza, per porto abusivo di strumenti atti ad offendere e invasione di terreni o edifici, e sanzionato amministrativamente per l'inosservanza del divieto di spostamento fra comuni in zona arancione, stesse per effettuare un video eventualmente poi da “postare” in rete.