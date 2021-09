Tredicenne violentata a Silea, chiesti 4 anni per il "palo"

Il sostituto procuratore Mara De Donà ha chiesto 4 anni di reclusione per un pluripregiudicato albanese 26enne, attualmente agli arresti domiciliari per altra causa, accusato di aver fatto il "palo" nel corso di un brutale stupro, perpetrato ai danni di una ragazzina di soli 13 anni da parte di un altro minorenne. Il processo, in cui il giovane deve rispondere di concorso in violenza sessuale e concorso in violenza sessuale di gruppo, si celebra con il rito abbreviato (l'imputato è difeso dall'avvocato Fabio Crea) di fronte al giudice per l'udienza preliminare Gianluigi Zulian. L'udienza è stata rinviata al prossimo 17 novembre per la sentenza.

L'albanese, che era stato condannato per otto rapine, commesse insieme ad altri 4 complici tra il settembre del 2017 e il marzo del 2018, messe a segno a Silea, Susegana, Frescada e Treviso, e che deve inoltre scontare una pena di tre anni per spaccio di stupefacenti, era stato sottopposto a intercettazioni ambientali proprio nell'ambito dell'inchiesta sulle rapine. In una il 26enne faceva riferimento, parlando con un conoscente, alle circostanze che avevano portato allo stupro.

I fatti risalgono al 2013. Secondo gli accertamenti l'uomo si sarebbe trovato alla Fiere di S. Luca in compagnia dei due minorenni. La ragazzina sarebbe stata fatta salire a forza nella macchina dell'albanese, che avrebbe bloccato le porte per impedirle di uscire, e condotta nei pressi del cimitero di Silea. A quel punto il 26enne sarebbe sceso dall'auto per accertarsi che nessuno giungesse sul luogo.

La giovane, sentita dagli investigatori, avrebbe detto che al tempo non se l'era sentita di fare denuncia per la vergogna. Nell'udienza precedente l'imputato ha respinto tutte le accuse, sostenendo di essersi limitato a condurre in auto i due in un luogo isolato, di averli visti baciarsi e a quale punto di essersi allontanato per qualche minuto.