Passeggia lungo la Restera, ladro gli strappa dal collo una collana d'oro

Nella serata di ieri, lunedì 4 luglio, a Treviso in via Alzaia sul Sile, un 49enne della zona, mentre percorreva a piedi l’argine del fiume Sile, è stato avvicinato da un uomo corpulento, il quale, con mossa repentina, gli ha strappato la collana in oro dal collo, fuggendo poi in bicicletta. Indagini in corso a cura della Stazione dei carabinieri di Silea.

Ubriaco alla guida, via la patente

Nella mattinata di ieri i militari della Stazione di Asolo hanno denunciato un 32enne residente a Schio (VI), poiché sorpreso alla guida della sua autovettura, lungo la via Asolana di quel centro, in evidente stato di ebbrezza alcolica. Patente di guida ritirata.

Divano venduto on line, è una truffa

Sempre nella mattinata i carabinieri della Stazione di Dosson di Casier, hanno denunciato un 26enne cittadino pakistano, ritenuto responsabile di truffa nei confronti di un 38enne del luogo, essendosi fatto versare, indebitamente, la somma di euro 500 su una postepay a lui riconducibile, nell’erronea convinzione di riscuotere il pagamento per la vendita online di un divano.

Montebelluna, ricovero attrezzi in fiamme

Nel pomeriggio, in Montebelluna, in via Bacchieghe, intorno alle ore 14.30, per cause in corso di accertamento, si è sviluppato un incendio che ha interessato un ricovero di attrezzi sito nelle pertinenze di un terreno agricolo di proprietà di 56enne del luogo. Fiamme estinte dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Montebelluna. Costruzione interamente distrutta.

Nove grammi di cocaina e denaro, nei guai

Nella tarda serata, i militari della Stazione di Silea, in via Treviso di quel centro, hanno denunciato un cittadino albanese di anni 29, senza fissa dimora nel territorio nazionale, trovato in possesso di 9 grammi di cocaina e della somma in contanti di 650 euro, frutto dell’attività di spaccio.