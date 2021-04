Dosi di eroina nel vano della ruota di scorta, automobilista nei guai

Una 36enne di Silea è stata fermata nei giorni scorsi per un controllo dai carabinieri: scovati dodici involucri pronti per essere spacciati. Un 19enne denunciato per spaccio dai militari di Vedelago

Una decina di involucri in cellophane che contenevano complessivamente 12 grammi di eroina. La droga era occultata all'interno del vano della ruota di scorta di un'auto fermata ieri, 7 aprile, per un normale controllo stradale, a Silea, da parte dei carabinieri del nucleo radiomobile di Treviso. Alla guida c'era una 36enne della zona che è stata denunciata per spaccio.

Sempre in materia di droga i carabinieri della stazione di Vedelago hanno denunciato per detenzione di sostanza stupefacente, un 19enne del posto, già conosciuto alla giustizia. Il giovane, sottoposto a perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 2,5 grammi di marijuana, oltre a materiale vario per il confezionamento dello stupefacente. Quanto ritrovato è stato sequestrato, mentre il giovane, dapprima condotto presso la caserma dell'Arma di Vedelago, è stato denunciato alla Procura.