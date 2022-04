Precipita dalla palestra di roccia, volo di nove metri: ferito un 25enne

Un giovane di circa 25 anni è rimasto ferito seriamente in seguito ad una caduta dall'altezza di circa nove metri mentre stava affrontando la palestra di roccia artificiale che si trova allo Sportler climbing di Silea, in via Eroi di Podrute. L'incidente è avvenuto alle 17.20 di oggi, 26 aprile, e ha portato ad intervenire un'ambulanza e l'automedica del Suem 118. Il 25enne non ha fortunatamente mai perso conoscenza e le lesioni riportate saranno in valutazione da parte dei medici del pronto soccorso del Ca' Foncello di Treviso. Per gli accertamenti del caso e verificare le cause dell'incidente sono giunte sul posto le pattuglie dei carabinieri della stazione di Silea.