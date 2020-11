Furto di bici elettriche per 27mila euro: i ladri sono cinque minorenni

Cinque giovani, tutti minorenni, sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Casale sul Sile per aver trafugato altrettante bici elettriche, per un valore complessivo di circa 27mila euro, all'interno del magazzino del negozio di articoli sportivi "Sportler" di Silea. Una pattuglia dei militari, allertati da alcuni cittadini, sono intervenuti nella zona del parco commerciale nella tarda mattinata di domenica e hanno sorpreso un 14enne ed un 17enne che si stavano dileguando con due mezzi. I giovanissimi hanno atteso l'orario di chiusura per indrodursi all'interno: in loro possesso anche alcuni attrezzi da scasso. Le indagini successive hanno accertato che altri tre ragazzi che componevano il gruppetto si erano a loro volta introdotti all'interno del magazzino del negozio "Sportler", rubando a loro volta una bici a testa, dello stesso stock dei loro amici. La refurtiva è stata interamente restituita al reponsabile dell'attività. Altri due ragazzi di 17 anni, sempre di Silea, sono stati denunciati nei giorni scorsi alla Procura per i minori dai carabinieri. I giovani, insieme ad altri coetanei, si erano radunati nei presso di un capannone: all'arrivo dei carabinieri i 17enni sono stati identificati e nella zona sono stati trovati due sacchetti di plastica trasparente, con all'interno 21 grammi di marijuana e due grinder per sminuzzare la sostanza.