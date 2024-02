Furti e tentato omicidio, due pregiudicati fermati nella Marca: saranno espulsi

Nella tarda mattinata di venerdì scorso, 2 febbraio, gli agenti della polizia intercomunale di San Biagio di Callalta, Monastier, Zenson e Silea, ha fermato durante un controllo su strada due stranieri: un 29enne peruviano e un 38enne cileno a bordo di un’auto che viaggiava sulle strade di Silea.

L'auto fermata era stata indicata agli agenti come radiata, oltre che utilizzata da autori di precedenti furti. I due stranieri sono stati segnalati all’Ufficio Immigrazione della Questura di Treviso che hanno accertato l’irregolarità degli stranieri nel territorio italiano. Entrambi, infatti, erano arrivati in Italia a metà del 2022, a bordo di un treno della linea Parigi-Milano, fermandosi poi nel nostro Paese senza mai regolarizzare la loro posizione. I due stranieri si sono macchiati di molteplici reati, furti in particolare, messi a segno in varie zone del centro e del nord Italia. Il 38enne cileno è risultato essere anche sotto processo con l'accusa di tentato omicidio nei confronti di un sudamericano di Busto Arsizio, nell’ambito di una rivalità tra gruppi criminali stranieri. Il Questore di Treviso, Manuela De Bernardin, di disposto per i due stranieri l'ordine di trattenimento nel carcere Corelli di Milano, in attesa del provvedimento di espulsione dall'Italia per entrambi.