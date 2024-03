Paura al centro commerciale: aggredisce guardia giurata in mezzo ai clienti, denunciato un 55enne

Una famiglia che aggira tra gli scaffali in modo sospetto, una guardia giurata insospettita, poi il pugno sferrato in bocca al vigilante. E' accaduto nel pomeriggio di ieri 29 marzo nel negozio Oviesse nel centro commerciale Emisfero di Silea. Come riporta il "Gazzettino di Treviso" il fatto è avvenuto sotto gli occhi impauriti di decine di clienti che erano impegnati nello shopping pasquale. I responsabile del fatto sarebbe il capo famiglia di un noto "clan" nomade, che ha alle spalle precedenti di polizia per furto. La vittima dell'aggressione è invece un italiano di 55anni.

La guardia giurata si sarebbe messa uno zaino in spalla e aveva iniziato a spiarli. Ma il capofamiglia si è accorto di essere osservato e ha reagito male. Prima lo ha aggredito a parole, poi, senza lasciargli il tempo di reagire, lo ha scaraventato a terra con un pugno. Nella colluttazione lo ha sbattuto anche contro gli attaccapanni a muro. Il tutto sotto gli occhi della moglie e dei bimbi piccoli che urlavano. La guardia è riuscita a rialzarsi e a inseguire il nomade mentre con una mano cercava di tamponare il labbro spaccato, da cui usciva vistosamente del sangue, e con l'altra cercava di afferrare il suo aggressore. Il 55enne è riuscito a raggiungerlo all'altezza di una delle porte scorrevoli del centro commerciale parandosi davanti per non lasciarlo scappare.

Il nomade aveva in braccio la bimba più piccola ma con la mano libera gli ha sferrato un altro paio di ceffoni facendolo cadere di nuovo. In soccorso del vigilante è intervenuto anche il collega che si trovava all'interno del centro commerciale. Qualche istante dopo sono arrivate due pattuglie dei carabinieri, allertate dalle commesse insieme ad una ambulanza del Suem 118. Il ferito è stato medicato sul posto e poi trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Treviso per le cure e gli accertamenti del caso. L'aggressore invece è stato identificato dai militari dell'Arma e ora per lui si profila una denuncia per lesioni personali.

«Non era mai successa una cosa così grave, non è accettabile! Una sola guardia giurata non basta: chiederemo un rinforzo - dicono dal negozio - siamo bersagliati dai taccheggiatori». Capita anche in molti altri esercezi commerciali dell'Emisfero: «Non ne possiamo più - è lo sfogo di diverse commesse - a volte tocca a noi rincorrerli, con tutti i rischi che questo comporta».