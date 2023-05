E' stato ritrovato senza vita l'anziano scomparso da quattro giorni

E' stato ritrovato senza vita Girolamo Tonet, l'anziano 83enne che non aveva più fatto sapere nulla di sé dal pomeriggio del 23 maggio. Il corpo è stato rinvenuto nel fiume Sile all'altezza del comune di Silea.

Tonet si era allontanato dalla propria abitazione che si trova in zona Restera e non vi aveva fatto più ritorno. La sua scomparsa era stata segnalata dalla Questura di Treviso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato. Non si fanno ipotesi al momento sulle cause del decesso ma è probabile che l'uomo sia finito nelle acque del fiume a causa di un malore.