Contachilmetri "truccato", venditori denunciati per truffa

Una 49enne di Verona e un 30enne di Brescia, entrambi nomadi, sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Silea per truffa in concorso. Vittima del raggiro un 50enne di origini rumene, residente a Silea, che nell'aprile scorso aveva acquistato dai due una Audi A3, ad un prezzo di circa 14mila euro. Quello che sembrava un buon affare nascondeva in realtà un vero e proprio trucco: ufficialmente l'auto aveva percorso soltanto 68mila chilometri ma in realtà, già a dicembre 2019, il mezzo aveva percorso più di 192mila chilometri. I nomadi, stando a quanto ricostruito dagli investigatori dell'Arma, avevano abbassato il numero di chilometri percorsi dell'auto.