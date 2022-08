Vicenda Nft, il Codacons convoca una nuova assemblea

Il Codacons, dopo la call tenutasi in data 29 agosto 2022 con una serie di investitori coinvolti nella vicenda NFT, ha deciso di dare seguito alle richieste di ulteriori assemblee sul territorio, integrando la già annunciata assemblea a Pordenone del 3 settembre 2022 presso l’Hotel Santin alle ore 18,00 con un'altra assemblea proprio a Silea, dove è nata tutta la vicenda legata alla NFT, per il giorno 3 settembre 2022 alle ore 10,00 presso l’Hotel Best Western Titian Inn di via Callalta. Durante le assemblee verranno consegnate ai presenti sia la nomina di persona offesa, sia le istanze necessarie per poter recuperare tutta la documentazione volta a ricostruire la propria posizione.

La denuncia-querela, come precisato anche in precedenza, dovrà essere depositata entro 3 mesi a far data dalla diffusione, mediante mass media, in forma massiva della notizia legata alla NFT ovvero circa dal 20 di agosto 2022.

Al fine di poter redigere in modo diligente ed esaustivo, per quanto possibile in questa fase, detta denuncia querela, che verrà trasmessa in Procura e consentirà di risultare persone offese nel procedimento, è necessario che gli investitori, che intendono affidare ai legali del Codacons il compito di redigere questo importante atto, oltre ad associarsi tramite il sito nazionale www.codacons.it o in occasione delle assemblee, predispongano un resoconto per ripercorrere come è avvenuto l’investimento, tramite quali persone (broker ufficiali o apparenti broker) sono state contattate o facilitate ad effettuare tali operazioni, con quale società, di che importo e tramite quali bonifici è avvenuto l’investimento, nonchè precisando con chi si è rimasti in contatto, anche allegando copia dei documenti comprovanti quanto riferito.

Tali resoconti, oltre ad agevolare la redazione delle singole denunce-querele, sono necessari per fornire nell'immediatezza informazioni utili agli organi inquirenti nel corso dello svolgimento delle indagini.

Come già illustrato durante la Call, questa iniziativa e la relativa denuncia querela non riguardano soltanto gli investitori che hanno stipulato un contratto con la NFT prt investimenti in criptovalute, ma anche con qualsiasi altra società avente sede in Italia o in Romania o in Bulgaria o in qualsiasi altro Stato, là dove il mancato pagamento di quanto promesso coincida in termini temporali con quanto è accaduto agli investitori che avevano stipulato il contratto con la NFT, perchè è oramai noto che la NFT avesse contatti anche con dette società. Per fissare gli incontri, di persona o tramite collegamento web per chi non può partecipare alle assemblee, è attivo il numero verde 800 050800.