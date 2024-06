Ciclista travolto e ucciso in viale Europa: sit-in per ricordare Dino Calzavara

A due settimane di distanza dall'ultima manifestazione in Viale della Repubblica, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta di Treviso chiama di nuovo a raccolta i cittadini e le associazioni trevigiane per un nuovo sit-in dedicato alla memoria di Dino Calzavara, il pensionato investito lo scorso 19 giugno.

Come fatto per Giulia Mauri in viale della Repubblica, Fiab Treviso ricorderà Dino Calzavara venerdì 28 giugno, alle ore 19, in viale Europa alla rotonda di via Tre Venezie, luogo del tragico incidente. «Una tragedia della solitudine che ci interroga sul deterioramento del tessuto sociale di relazioni umane, oltre che per la sicurezza negli spostamenti anche per le persone vulnerabili e/o svantaggiate - spiega Susanna Maggioni di Fiab Treviso -. Con questa azione protestiamo nuovamente contro il crescente senso di pericolo e precarietà che vive chi utilizza il mezzo a due ruote, e che non può sentirsi al sicuro nemmeno su una ciclabile o sulle strisce. Una viabilità migliore e più sicura per tutte e per tutti è possibile e di facile e veloce implementazione, in particolare per quanto riguarda la moderazione della velocità e la distrazione, accertate quali prime cause degli impatti in contesto urbano. Noi speriamo vivamente di non essere più chiamati a scendere in strada per tristi occasioni come questa, ma saremo sempre pronti a farlo, per ribadire il nostro diritto a muoverci liberamente e in sicurezza: ricordiamo che ogni persona in bici è un'auto in meno sulle strade, minore traffico, migliore qualità dell'aria e dell'ambiente per tutti».