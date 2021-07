Ragazzi in centro con lo skateboard, il Comune: «Valutiamo la denuncia»

Nella serata di mercoledì 7 luglio un gruppo di ragazzini ha “invaso” il centro di Montebelluna con gli skateboard. L'episodio è stato segnalato alla polizia locale che sta visionando le riprese delle telecamere per cercare di identificare i giovani coinvolti.

L'uso dello skateboard è consentito solo all’interno delle aree attrezzate, nelle aree private o, ad esempio, nei villaggi turistici. Il Codice della strada ne vieta l'uso in strada e nelle aree pedonali (la multa prevista è di 26 euro). Anche il Regolamento comunale di polizia urbana vieta di andare in skateboard (in questo caso la multa è di 50 euro). Infine, qualora l’uso degli skateboard comporti danni al patrimonio urbano (pavimentazione, marmi, panchine), gli autori sono tenuti al risarcimento e a una multa di 42 euro. L'amministrazione sta valuntando in queste ore una possibile denuncia come avvenuto di recente per gli atti vandalici sul ponte di Bassano del Grappa.