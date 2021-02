Slittino contro bob, coppia di Villorba finisce in ospedale

San Valentino da dimenticare per una giovane coppia residente a Villorba. I due ragazzi trevigiani sono finiti in pronto soccorso dopo essersi schiantati con il loro slittino contro un bob guidato da una mamma 42enne insieme al figlioletto.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", l'incidente è avvenuto domenica pomeriggio, 14 febbraio, sulla pista del Suac in Piancavallo, verso le 14.30. I due ragazzi, S.M. di 22 anni e Z.L. di 18, stavano scendendo sulla pista con una slitta in legno. Lui davanti, lei dietro hanno iniziato a prendere velocità sul fondo ghiacciato e non si sono accorti che, davanti a loro, stava scendendo un bob di plastica con a bordo una donna di 42 anni e il figlio minorenne, residenti ad Azzano Decimo. L'impatto è stato violentissimo: lo slittino dei due fidanzati è piombato sul bob distruggendolo. Il 22enne di Villorba, cercando di evitare l'impatto, ha provato a frenare con i piedi, procurandosi una distorsione a entrambe le caviglie. La fidanzatina 18enne ha invece perso i sensi subito dopo l'impatto. Le è stato diagnosticato un trauma cranico commotivo. Non è andata meglio alla mamma con bambino a bordo del bob: l'11enne ha riportato un trauma cranico, la mamma fratture alla gamba e a un braccio. Sul posto è dovuto intervenire l'elisoccorso del Suem 118 che ha portato d'urgenza il bimbo in ospedale a Pordenone. Sul posto anche i carabinieri sciatori del Piancavallo e i volontari di Sos Fvg. Spetterà ora ai militari dell'Arma stabilire se la coppia di Villorba andrà sanzionata o meno. Nel frattempo tutti e quattro i feriti sono in fase di miglioramento. Nessuno di loro è in condizioni preoccupanti.