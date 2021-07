Dieci slot irregolari al bar: in arrivo stangata da oltre 600mila euro

I funzionari dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, in servizio presso la Direzione Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia Ufficio Monopoli per il Veneto, durante le attività di controllo per il contrasto al gioco illegale hanno sequestrato in due distinte operazioni, nel medesimo bar in provincia di Treviso, ben 10 slot machine completamente irregolari. Al primo controllo sono stati rinvenuti i primi 7 apparecchi AWP (Amusement with Prizes, ovvero apparecchi da divertimento e intrattenimento che erogano vincite in denaro ) e, a distanza di pochi giorni grazie all’intuito e all’esperienza dei funzionari ADM che hanno previsto il reiterarsi dell'illecità, sono stati scoperti nel medesimo bar ulteriori 3 apparecchi completamente irregolari e messi a disposizione di nuovo della clientela dopo il primo intervento di ADM.

Tutti e dieci gli apparecchi erano privi dei titoli autorizzatori e, poiché non collegati telematicamente con la rete ADM, non trasmettevano i dati di gioco. All’interno dell’esercizio, inoltre, non era presente alcuna avvertenza sulla ludopatia, sui rischi del gioco patologico e sul divieto di gioco per i minori. Si è dunque proceduto al sequestro della somma di 1.600 euro, denaro contenuto all’interno degli apparecchi sequestrati e al titolare del bar verranno elevate in primo luogo sanzioni amministrative per un importo di €. 116.666, ma in misura ridotta. Poiché la raccolta di gioco tramite gli apparecchi sequestrati èavvenuta in completa evasione fiscale, verrà poi anche avviato il procedimento di verifica fiscale per il recupero del prelievo unico erariale, il tutto per un importo stimato in 500mila euro di imposta, oltre a sanzioni ed interessi.