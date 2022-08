Smartphone in vendita online: paga 840 euro ma il venditore sparisce

Nelle ultime ore i carabinieri di Castelfranco Veneto hanno identificato e denunciato i presunti responsabili di una serie di truffe online ai danni di vari residenti della Castellana.

Il primo dei denunciati è un 64enne romano che aveva messo in vendita su internet un costoso smartphone di ultima generazione. Dopo aver ricevuto un bonifico di 840 euro da una giovane impiegata di Castelcucco, il truffatore ha fatto perdere le sue tracce. Nei guai è finito anche un 21enne casertano che, nell’ambito di una trattativa online per la sottoscrizione di una polizza Rca ha truffato un operaio di Asolo, inducendolo a versare quasi 400 euro su carta prepagata, per poi rendersi irreperibile. Terzo e ultimo denunciato un 20enne di origini egiziane, già noto alle forze dell'ordine, che nell'ambito della trattativa per l'acquisto di alcuni mobili pubblicati su un sito di annunci economici, ha truffato una giovane di Resana, facendosi versare 250 euro su una carta prepagata, per poi rendersi irreperibile.