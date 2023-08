Coppia di escursionisti con un cane si perde in Val Lunga

Si sono persi lungo un sentiero della Val Lunga, una laterale della Val Canzoi, a nord della Forcella San Mauro. Nel primo pomeriggio di domenica, un 28enne di Castello di Godego e una 30enne di Campo San Martino (Padova) stavano camminando in compagnia del proprio cane, quando all'improvviso hanno perso la traccia. Impossibile, per loro, proseguire o ripercorrere i propri passi.

A quel punto, la coppia non ha potuto fare altro che lanciare l'allarme. Una volta ricevute le indicazioni del caso, sul posto si è portato il soccorso alpino di Feltre, che ha atteso la risposta dei malcapitati ai richiami acustici e ottici, per intervenire e portarli in salvo. Gli escursionisti sono stati raggiunti e riaccompagnati alla propria macchina.