Scivola nel bosco e si fa male ad una caviglia: deve intervenire il soccorso alpino

Attorno alle 11 di lunedì la Centrale del Suem ha allertato il Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane per una donna scivolata nel bosco in località San Giovanni a Bigolino durante una passeggiata. Sette soccorritori hanno raggiunto I.D., 69 anni di Valdobbiadene, che aveva riportato un probabile trauma alla caviglia - sul posto anche il personale sanitario dell'ambulanza - e, dopo averle stabilizzato la gamba, la hanno imbarellata per poi assicurarla e sollevarla per una decina di metri dalla valle alla strada. L'infortunata è stata quindi accompagnata all'ospedale di Montebelluna.