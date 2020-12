Malore durante un'escursione sul Monte Grappa: 40enne finisce in ospedale

Domenica mattina alle 10.40 circa è scattato l'allarme per un'escursionista sentitasi male sul Monte Grappa (in comune di Pieve del Grappa), mentre con il compagno e amici stava salendo lungo il sentiero numero 151 che parte dalla Valle di San Liberale a Paderno del Grappa. Poiché non si conosceva esattamente il punto in cui si trovava N.B., 40enne di Campodarsego (PD), è partito un mezzo del Suem di Pieve del Grappa con a bordo un medico, seguito dalla jeep del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa. Fortunatamente, a un centinaio di metri di distanza a piedi da dove avevano lasciato i mezzi, i soccorritori hanno poi incrociato la donna che stava scendendo aiutata dagli altri, a 630 metri di quota. Dopo una prima valutazione sul posto, l'escursionista è stata successivamente accompagnata all'ambulanza e da lì trasportata in ospedale per gli approfondimenti del caso.