Cagnetta finisce in una scarpata: la salva il soccorso alpino

Questa mattina verso le 10.20 il Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane è stato attivato su richiesta del proprietario di un cane, finito in un canale nella zona della Madonna dell'Agnellezza sul Pizzoc a Fregona. Mentre era in passeggiata con il padrone, probabilmente seguendo la traccia di un animale selvatico, Ambra era scesa una cinquantina di metri in una zona scoscesa a fianco del sentiero e non era più in grado di risalire. Poiché era rischioso intraprendere la discesa in quel punto accidentato, il proprietario ha chiesto aiuto. Una squadra ha raggiunto il luogo indicato e un soccorritore - che è anche conduttore di unità cinofila - si è calato fino a raggiungerla tra la vegetazione. Dopo averla avvicinata, ha quindi assicurato a sé Ambra e assieme sono stati recuperati dall'alto e fatti risalire sul sentiero, dove il cane è stato restituito al padrone. L'intervento si è concluso alle 14.