Sorpasso azzardato, urta un'auto e tenta la fuga: 50enne fermato

Nella notte di lunedì 25 aprile, lungo la strada regionale "Postumia" nei pressi dell’incrocio in località Bella Venezia, una berlina grigia ha iniziato ad effettuare una serie di sorpassi ad alta velocità, urtando un'utilitaria guidata da una 20enne del luogo.

Dopo l’impatto, il pirata ha continuato la sua corsa tentando la fuga, senza minimamente fermarsi a prestare soccorso alla giovane. Dopo un attimo di smarrimento e choc, la ragazza ha accostato il veicolo per controllare i danni subiti. La mattina successiva si è recata al Comando di polizia locale di Castelfranco Veneto per denunciare l'accaduto. Gli agenti, rassicurata la ragazza, si sono messi subito sulle tracce del mezzo riuscendo, anche grazie ai segni lasciati sulla fiancata, ad identificarlo. Le immagini della videosorveglianza comunale, il proprietario dell'auto è stato identificato poco più tardi. Nella mattinata successiva una pattuglia ha individuato l'auto incriminata in un parcheggio pubblico. Il proprietario, un 50enne residente nella Castellana, è stato convocato presso il Comando dove è stato identificato, fotosegnalato e denunciato per l'accaduto.