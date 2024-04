Finge di essere il sindaco di Castelfranco e chiede soldi su Whatsapp: truffa smascherata

Il sindaco di Castelfranco Veneto, Stefano Marcon, si è recato martedì mattina, 2 aprile, al Comando della locale stazione dei carabinieri per sporgere denuncia contro ignoti, accusati del reato di sostituzione di persona.

Cos'è successo

Nelle scorse ore il primo cittadino era stato informato da un conoscente che aveva ricevuto un messaggio WhatsApp da un numero sconosciuto ma con una foto profilo che riportava la faccia del sindaco Marcon. Il messaggio inviato dal numero del presunto sindaco chiedeva, vista l’impossibilità di poterlo fare tramite le vie ufficiali, di effettuare una ricarica di un conto gioco a un soggetto di Caserta. Smascherato subito il tentivo di truffa il sindaco ha sporto denuncia con espressa istanza di azione penale. Il primo cittadino ha poi ritenuto doveroso dare notizia della truffa tramite i propri canali social avvisando conoscenti e cittadini di prestare attenzione al raggiro: "Non rispondete a questo numero di cellulare perché non sono io" ha scritto Marcon. Un episodio che richiama, ancora una volta, alla necessità di tenere sempre comportamenti attenti e dubbiosi nel rispondere a richieste di invio di denaro via telefono.