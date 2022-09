Spacciavano droga al parco, tre fermati: denunciato un pusher 19enne

Venerdì pomeriggio, a Pieve del Grappa, i carabinieri hanno individuato durante un controllo un'auto sospetta nei pressi del parchetto di via San Pancrazio, poco distante da un cavalcavia.

A bordo del veicolo c'erano tre marocchini uno dei quali, un 19enne, individuato come il presunto spacciatore, è stato trovato in possesso di cocaina, hashish e 900 euro in contanti (somma sequestrata perché ritenuta provento di spaccio). Al termine del controllo il 19enne è stato denunciato per possesso di droga ai fini di spaccio. Agli altri due soggetti controllati, un minorenne ed un 30enne trovati anch'essi in possesso di ridotti quantitativi di stupefacente che si sospetta ceduto loro dal connazionale in precedenza, i militari dell'Arma hanno proceduto con una semplice segnalazione all'autorità amministrativa.