Spacciava droga spostandosi con il monopattino elettrico: denunciato

Nel corso di un controllo effettuato nella serata di sabato 19 febbraio, verso le 18, una pattuglia dei carabinieri di Zero Branco ha fermato un 24enne di origini nigeriane mentre viaggiava su un monopattino elettrico in via dell'Arma di Cavalleria a Quinto di Treviso.

Il giovane è stato trovato in possesso di circa 30 grammi di marijuana, già confezionata in alcuni involucri di cellophane, e di alcune decine di euro in contanti, verosimile provento di attività illecita di spaccio. La droga e il denaro sono stati posti sotto sequestro mentre lo straniero è stato denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria.