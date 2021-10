Spacciavano hashish nella Marca: denunciati due studenti di 17 e 18 anni

Doppia operazione antidroga portata a termine dai carabinieri di Treviso nel weekend appena trascorso. A Oderzo i militari della locale tenenza hanno denunciato per possesso di sostanze stupefacenti a fini di spaccio un 18enne veneziano ed un 17enne del Trevigiano, entrambi studenti e incensurati, trovati in possesso di svariati involucri di hashish e di un centinaio di euro, probabile frutto dell'attività di spaccio.

A Treviso, invece, i carabinieri del Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà un 20enne di origini dominicane trovato in possesso di quasi 65 grammi di marijuana nascosti dentro casa insieme ad un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento degli stupefacenti. Tutta la droga e i soldi rinvenuti sono stati posti sotto sequestro.