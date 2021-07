Controlli della polizia in Via Roma: tre persone denunciate

Lo scorso fine settimana gli agenti della Questura di Treviso hanno denunciato tre persone nelle vicinanze di Via Roma, a poca distanza dalla stazione dei treni.

J.A., 24enne originario del Gambia con regolare permesso di soggiorno, è stato fermato in flagrante per detenzione e spaccio di stupefacenti nel pomeriggio di domenica 4 luglio. Il giovane era in Piazzale Duca d’Aosta, nei pressi del sottopasso ferroviario, quando gli agenti della polizia lo hanno sorpreso mentre consegnava ad un ragazzo di colore una dose di droga. Accortosi della volante, il 24enne si è dato subito alla fuga, ma è stato raggiunto poco dopo dalla pattuglia che ha subito perquisito il ragazzo, gravato da molti precedenti per reati di spaccio. Dal controllo sono emerse diverse dosi di hashish pronte per lo spaccio e 580 euro in contanti frutto delle vendite precedenti, essendo il 24enne disoccupato e senza fissa dimora. Inevitabile la denuncia.

Lunedì mattina invece, 5 luglio, due giovani sono stati denunciati in via Roma con attrezzi da scasso. I due, un cittadino slovacco di 26 anni ed un trevigiano di 28, entrambi pluripregiudicati per reati contro il patrimonio, sono stati sottoposti a controllo da una pattuglia impegnata nei controlli in Via Roma. All’interno di uno zaino i due nascondevano, un martello, alcuni cacciaviti ed un seghetto. Agli agenti i due non hanno saputo giustificare il possesso di quegli oggetti. L.M. e D.P. (queste le loro iniziali), sono stati accompagnati in Questura dove, al termine degli accertamenti di rito, sono stati denunciati a piede libero per possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli, mentre lo straniero è stato munito di foglio di via obbligatorio per un periodo di tre anni dal territorio del Comune di Treviso. Nella zona di Via Roma i controlli degli agenti della Questura proseguiranno per tutto il periodo estivo.