Sorpreso a spacciare, pusher arrestato dai carabinieri

Non ha fatto troppo caso a chi lo circondava mentre vendeva droga. E ha fatto male, perché in un baleno si è ritrovato con le manette ai polsi.

Sorpreso in flagrante a spacciare, in un baleno pusher si ritrova le manette ai polsi

„ I fatti

Mercoledì 4 novembre un nigeriano di 28 anni, senza fissa dimora e pregiudicato, si trovava su via Tommaseo a Padova. Ad un certo punto gli si è avvicinato un connazionale di 30 anni che abita a Treviso, già segnalato in Prefettura come assuntore di droghe. Il 28enne gli ha passato un involucro con poco più di un grammo e mezzo di marijuana ma non ha fatto attenzione a chi gli stava intorno. In un attimo i carabinieri del Radiomobile gli hanno messo le manette ai polsi, arrestandolo per spaccio, e quando lo hanno perquisito hanno trovato altri 6 grammi di cannabis. La marijuana è stata sequestrata e il pusher è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo in tribunale.

“