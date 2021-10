Pusher vende la coca e viene incastrato dall'acquirente: 24enne in manette

Nei guai un dominicano residente nel Vicentino. L'arresto è scattato dopo un controllo su un'auto. Il conducente è stato trovato in possesso di alcune bustine di cocaina risultate comprate poco prima

Un 24enne dominicano, Josè Miguel Difo Cacano, è stato rrestato dai carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa nella serata di venerdì. L'uomo, residente a Rossano Veneto, è accusato di spaccio.

L'arresto ha fatto seguito ad un controllo effettuato dai carabinieri nel pomeriggio di venerdì. I militari avevano infatti fermato un'Audi A7 condotta da un 23enne bulgaro, residente a Segusino. Il giovane era stato trovato in possesso di due bustine di cui una, contenente 0,8 grammi di cocaina e l’altra, con residui dello stesso stupefacente ricevute poco prima dal 24enne dominicano.

Da qui la perquisizione nell'abitazione del dominicano che ha portato i militari al rinvenimento di un barattolo contenente 16 involucri avvolti nel cellophane, di vario peso per complessivi 113,83 grammi di cocaina, 3.500 euro in contanti e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Elementi che hanno portato all'arresto del 24enne.