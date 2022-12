Spara ai piccioni con una carabina, gesto folle in Piazza San Leonardo

Attimi di terrore in Piazza San Leonardo dove, nelle scorse ore, un uomo non ancora identificato ha imbracciato una carabina ad aria compressa iniziando a sparare contro i piccioni dalle finestre di uno degli edifici della zona.

A inizio novembre una volontaria di Oipa Treviso aveva trovato a terra un altro piccione ferito sempre in centro storico. Il veterinario che aveva visitato l'animale ha constatato che qualcuno gli aveva sparato. Le foto parlano da sole, un pallino conficcato nella spina dorsale l'aveva purtroppo paralizzato. Non c'è stato altro da fare che procedere con l'eutanasia, oltre ad una denuncia contro ignoti inoltrata anche alla polizia locale di Treviso dalle Guardie zoofile che avevano ricevuto la segnalazione. Armi come la carabina ad aria compressa possono essere detenute senza licenza ma sono potenzialmente letali per la fauna selvatica, patrimonio indisponibile dello Stato. Armi che potrebbero ferire altri uccelli, cani, gatti ma anche passanti.

Il commento

L'accaduto è stato denunciato o fermamente condannato dai volontari Oipa di Treviso: «Ci auguriamo che chi di dovere, con le informazioni ricevute su luogo, data e orari, riesca a verificare grazie alle telecamere della zona chi è la persona disturbata che si diverte a fare tutto questo in pieno centro città. Questa creatura non può aver fatto molta strada, non riusciva a volare, nè a camminare. Ringraziamo la dipendente della banca intervenuta per mettere in sicurezza il piccione dentro uno scatolone, Elisa ed Alice per il recupero, la staffetta e la denuncia».