Sparatoria a Fossalta Maggiore, un ferito grave: indagano i carabinieri

Grave episodio di sangue nella Marca, nella prima mattinata di oggi. Una sparatoria si è verificata poco prima delle 8 a Fossalta Maggiore, frazione di Chiarano, lungo via Tabacchi. Una persona è rimasta ferita in maniera molto grave ed è stata trasportata in elicottero al Ca' Foncello di Treviso ma il bilancio potrebbe essere ancor più grave. Intervenute sul posto diverse pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Conegliano e del nucleo investigativo. Indagini sono in corso in queste ore sulle cause di questa esplosione di violenza. Secono alcuni testimoni lo scontro, tra più persone, sarebbe scoppiato nella piazza di Chiarano e sarebbe poi degenerato.