Sparatoria a Santa Bona, un ferito: indaga la polizia

Esplosi dei colpi da un terrazzo in Borgo Capriolo a Treviso. Ferito il 50enne D.D. e residenti terrorizzati in strada. Sul posto polizia e Suem 118

Un 50enne, D.D. di origine sinti, è rimasto ferito in maniera grave alla testa da un colpo d'arma da fuoco esploso da un giovane conoscente. Dalle prime ricostruzioni si tratterebbe di un regolamento di conti.

L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 15, all'interno di un'abitazione di Borgo Capriolo nel quartiere di Santa Bona di Treviso. Sul posto è subito intervenuta un'ambulanza del Suem 118, oltre alla polizia e ai carabinieri che ora indagano sull'episodio. Dalle prime ricostruzioni si sospetta una sparatoria per motivi passionali (il giovane aggressore sarebbe convolato a nozze con una ragazza già sposata imparentata con il 50enne). Lo sparo, in ogni caso, sarebbe partito da un terrazzo verso il giardino dove si trovava il 50enne proprietario di casa, il tutto dopo un'accesa discussione.

Elicottero e altre pattuglie si sono immediatamente messe alla ricerca del responsabile, il 25enne B. da poco uscito di prigione che per ora è però riuscito a fuggire riuscendo a far perdere le sue tracce. L'intero quartiere si è poi riversato in strada dopo la sparatoria, tra grida di dolore e accuse verso il presunto aggressore, ben noto nell'ambiente. Sul luogo della sparatoria è infine giunta la polizia scientifica che cercherà ora di ricostruire quanto successo