Sparisce dopo essere uscito di casa in bici, trovato morto operaio 54enne

Era uscito in bicicletta venerdì sera; forse si è fermato a bere e poi, caduto, è rimasto vittima di un arresto cardiaco per ipotermia. Oleg Sydorchuk, operaio ucraino di 54 anni, residente con la moglie e i figli a Castelfranco e dipendente di azienda della zona, è stato trovato morto in via Bordignon, non distante da una linea ferroviaria dismessa.

Il corpo dell'operaio è stato trovato riverso a terra. Si era allontanato in bici e si sospetta avesse ecceduto con l'alcol, cadendo poi a terra e perdendo i sensi. La moglie ha lanciato allarme nella tarda serata di venerdì, preoccupata perchè non lo vedeva tornare a casa. La Procura di Treviso, che indaga sulle circostanze del decesso, deve ora decidere se fare svolgere l'autopsia.