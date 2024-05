Sparisce nel nulla con l'auto, ore di angoscia per la sorte di un 67enne

Sono ore di grande apprensione a Vittorio Veneto per la sorte di un 67enne, Angelo Costacurta, residente nel Comune dell'alta trevigiana e scomparso letteralmente nel nulla da qualche giorno. Il pensionato, alto circa 170 centimetri, di corporatura media e carnagione chiara, ha capelli castani corti e occhi marroni. L'uomo è allontanato a bordo di un’autovettura Peugeout 2008 bianca, targata FH979RW, facendo perdere le proprie tracce. Al momento dell’allontanamento indossava presumibilmente un giubbotto blu, pantaloni chiari e scarpe da ginnastica bianche. Chiunque avvisti il 67enne, la sua autovettura o possa comunque riferire informazioni utili ai fini delle ricerche attualmente in corso è pregato di contattare il 112. Il fratello del 67enne, preoccupato per la sua sorte, ha presentato denuncia nei giorni scorsi, attivando in questo modo il Protocollo per la ricerca delle persone scomparse della Prefettura di Treviso.