Spray urticante spruzzato alla Tradizionale Sagra d'Agosto: due soccorsi dal 118

Nella notte tra martedì 15 e mercoledì 16 agosto, verso l'una di notte, i carabinieri di Castelfranco Veneto sono intervenuti in Via Prai ad Altivole dov'era in corso la Tradizionale sagra di agosto.

Senza apparente motivo alcuni presenti, all'improvviso, si sono messi a spruzzare dello spray urticante nei pressi di uno stand della sagra, creando grande scompiglio tra giovani e famiglie arrivati per i festeggiamenti di Ferragosto. Due persone, una signora e un ragazzo, sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari del 118 per le irritazioni riportate agli occhi ma sono stati subito dimessi senza prognosi. Accertamenti in corso da parte dei militari dell'Arma con cui stanno collaborando gli organizzatori dell'evento per risalire al più presto all'identità dei responsabili.