Accoltella il vicino di casa, scarcerato il 59enne

E' stato scarcerato Alessandro Manzoni, il 59enne operaio di Spresiano che lo scorso 18 maggio, al termine dell'ennesimo litigio, avrebbe colpito al braccio con alcune coltellate un vicino di casa 48enne. L'uomo, assistito dal suo legale, l'avvocato Giacomo Michieli, si è presentato oggi 21 maggio davanti al giudice per le indagini preliminari Marco Biagetti per sostenere l'udienza di convalida dell'arresto e l'interrogatorio di garanzia. A Manzoni, che risulta indagato per tentato omicidio, il gip ha concesso una misura cautelare più live rispetto al carcere dandogli il divieto di avvicinamento alla vittima. Il pubblico ministero Massimo De Bortoli aveva chiesto invece il divieto di dimora nel territorio di Spresiano.

Il 59enne ha risposto alle domande del giudice dando la sua versione dei fatti. "Avevo il coltello - avrebbe detto - perché temevo di essere vittima di un'altra aggressione come successo qualche tempo fa. Ho incontrato il 48enne sulle scale del condominio mentre stavo scendendo a riallacciare il contatore della luce che lui mi aveva staccato. E' lui che mi ha aggredito, io mi sono soltanto difeso".

I dissapori tra i due, residenti entrambi un palazzina in via Lazzaris, durerebbero da almeno una decina di anni, trascorsi tra ruggini, piccoli e grandi rancori e dispetti. Sabato scorso il 59enne si sarebbe trovato improvvisamente al buio. Subito il pensiero è andato al 48enne che in passato gli aveva già staccato la corrente. "Adesso lo ammazzo" avrebbe gridato sulle scale prima di raggiungere il vano in cui si trovano i contatori e raggiungere il rivale. Quindi avrebbe preso uno spray urticante e lo avrebbe spruzzato addosso alla vittima e poi, al termine di quella che pare essere stata una colluttazione, lo avrebbe colpito di striscio con un coltello dotato di una lama lunga almeno 15 centimetri.