Rissa nel parcheggio fuori dalla discoteca, 20enne ricoverato in ospedale

Qualche parola di troppo dopo una serata durante la quale avevano tutti alzato un pò troppo il gomito. E' questa la genesi della rissa che è scoppiata la scorsa notte, attorno alle 3.30 circa, in un parcheggio esterno della discoteca Anima di Spresiano. Coinvolti almeno sette giovani che si sono affrontati a calci e pugni. I carabinieri intervenuti sul luogo dello scontro hanno denunciato per rissa due dei protagonisti un 17enne dell'opitergino ed un 20enne della provincia di Belluno, quest'ultimo ancora in osservazione in ospedale a Treviso a causa delle lesioni riportate, consistenti in traumi al volto e al capo. Le indagini riguardanti questo episodio proseguiranno per identificare anche gli altri giovani presenti. Al vaglio degli investigatori dell'Arma ci sono alcuni riscontri e delle testimonianze raccolte già la scorsa notte. Maggiore chiarezza potrebbe essere fatta grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza presenti nell'area.