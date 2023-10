Centocinquanta auto intestate a suo nome: venivano usate da rapinatori e malviventi

Sono due le persone arrestate nelle scorse ore dalla polizia locale di Latina, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal tribunale di Treviso. I due arrestati sono i presunti autori di una rapina avvenuta nei giorni scorsi a Spresiano. Dall'arresto è però scaturita un'indagine ben più grande che ha portato a scoprire un terzo soggetto intestatario di ben 150 veicoli, gran parte dei quali venivano usati da malviventi sparsi in tutta Italia per reati di vario tipo.

I fatti

Ma andiamo con ordine: il provvedimento del tribunale di Treviso era stato emesso al termine delle indagini dei carabinieri di Spresiano che, lo scorso settembre, avevano ricevuto la denuncia di una rapina ai danni di un pensionato di oltre 65 anni, rimasto vittima della "tecnica dell'abbraccio". Al malcapitato era stato rubato in strada un orologio di grande valore. Nella mattinata di sabato 14 ottobre, però, una pattuglia della polizia locale di Latina (nel Lazio) ha fermato l'auto su cui stavano viaggiando i presunti autori della rapina di Spresiano. Entrambi sono 34enni di origine romena. Da un primo controllo della polizia locale l'auto su cui i due stavano viaggiando è risultata intestata a un cittadino straniero residente a Milano. Alla richiesta di giustificare il possesso del veicolo intestato ad un'altra persona, il conducente ha detto che l'auto era di proprietà di un suo amico. Ulteriori accertamenti presso la banca dati della motorizzazione civile, hanno però permesso di appurare che l’intestatario del veicolo risultava essere titolare di oltre 150 veicoli. L'intestatario della carta di circolazione era dunque un prestanome, e molti dei veicoli di sua proprietà erano stati utilizzati per commettere vari reati in giro per l'Italia. Gli agenti della polizia locale di Latina hanno allora chiesto aiuto ai carabinieri per effettuare ulteriori accertamenti. Dalla consultazione delle banche dati in uso alle forze di polizia è emerso che, a carico di entrambi i 34enni, era stato emesso il provvedimento di custodia cautelare in carcere dal Gip del Tribunale di Treviso lo scorso mese di settembre. Le successive indagini dei carabinieri del comune trevigiano hanno confermato che i due fermati a Cisterna di Latina dalla polizia locale e dai carabinieri erano proprio gli autori della rapina di Spresiano. Dopo le formalità di rito, i due sono stati arrestati e portati in carcere a Latina e nel carcere femminile di Rebibbia. Sono ora in corso nuovi accertamenti sul proprietario del veicolo con l’attivazione di tutte le procedure per la radiazione dei veicoli intestati al soggetto prestanome.