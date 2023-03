/ Via Montello

Auto fuori strada si capovolge in un fossato, 46enne ferita

Lo schianto nel pomeriggio in via Montello a Spresiano, lungo la strada che conduce ad Arcade. La donna ha riportato lesioni non gravi ed è stata trasportata al pronto soccorso del Ca' Foncello di Treviso. Rilievi a cura della polizia locale