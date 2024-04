Difficoltà respiratorie, bimba di nove anni salvata dall'intervento dei carabinieri

Stamane, 10 aprile, verso le 12.45 su richiesta di un cittadino al "112" dell'Arma una pattuglia di carabinieri è intervenuta a Spresiano in via Dante Alighieri presso un'area di sosta prospiciente al distributore di carburanti Esso dove una bimba di 9 mesi, nata a Treviso da genitori di origine marocchina, presentava evidenti difficoltà di respirazione. I militari dell'Arma con prontezza hanno assistito i genitori della piccola, comprensibilmente colti dal panico, interagendo da subito in videochiamata con i medici del Suem per fornire i primi soccorsi e dare utili informazioni in attesa dell'arrivo dei sanitari. La pattuglia ha poi "scortato" l'ambulanza fino al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove la piccola è stata ricoverata. Non pare corra, al momento, pericolo di vita.