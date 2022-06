Rissa a coltellate, la Questura chiude per otto giorni il Prince lounge bar

Mano pesante della Questura nei confronti del Prince Lounge bar di piazza Rigo a Spresiano che resterà chiuso al pubblico per ben otto giorni. Nella tarda serata dello scorso 31 maggio due 24enni di origini magrebine vennero accoltellati, uno tra loro in maniera molto seria, nel corso di una maxi rissa che ha coinvolto un altro gruppo di stranieri. Lo scontro è avvenuto nella piazza di fronte al bar ma sarebbe stato originato da una lite, banale, per una partita a biliardo all'interno.

Alla luce di questo episodio il Questore di Treviso, Vito Montaruli, ha firmato la sospensione della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande del bar. Il provvedimento ha lo scopo di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di "pericolosità sociale", dice la Questura. La chiusura del locale è stata eseguita e notificata al titolare dell'esercizio commerciale nel corso della mattinata odierna, 30 giugno.

La misura è stata emanata anche alla luce di diversi controlli effettuati dalle forze dell'ordine, nel corso dei quali si è accertato che il locale era diventato ormai un abituale punto di ritrovo di soggetti gravati da numerosi precedenti penali e di polizia, anche di rilievo, circostanza che di fatto potrebbe favorire la nascita di sodalizi di persone pericolose per la sicurezza pubblica. Il provvedimento è volto solo a tutelare la cittadinanza e ad evitare la prosecuzione di una situazione di pericolo per la sicurezza pubblica.