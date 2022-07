Bici rubata da un'abitazione, quattro minorenni nei guai

I Carabinieri della Compagnia di Treviso hanno denunciato per ricettazione un 18enne di origini marocchine intercettato alcuni giorni fa da una pattuglia di militari dell’Arma nel comune di Quinto di Treviso alla guida di una bicicletta appartenente a un 30enne della zona che ne aveva denunciato il furto il 3 luglio scorso. Stessa sorte per quattro minorenni che sono stati pizzicati da una pattuglia di carabinieri in possesso di una bicicletta da donna risultata rubata da un’abitazione di Spresiano il 5 luglio scorso: in questo caso la posizione dei giovanissimi è stata posta al vaglio dell’Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di reato di furto in abitazione. In entrambi i casi le biciclette sono state restituite ai legittimi proprietari.