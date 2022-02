Esplode una bombola di ossigeno, grave un operaio 38enne

Grave incidente sul lavoro nel pomeriggio, alle 15.30 di oggi, 25 febbraio, a Spresiano all'interno dell'officina Energy, al civico 28 di via Galvani, nella zona industriale. Un operaio di circa 38 anni ha riportato una lesione gravissima alla mano destra, rimasta spappolata a causa dell'esplosione di una bombola di ossigeno. Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio. L'operaio, rimasto cosciente ma sotto choc, è stato soccorso da medico e infermieri del Suem 118 che hanno trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Intervenuti anche ispettori del nucleo Spisal dell'Ulss 2 e i carabinieri della stazione di Spresiano.